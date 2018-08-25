Александр Медведев: "Знарок отлично выглядит — похудел, загорел. Он не будет без работы сидеть"

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев поделился ожиданиями от нового сезона и отметил, что бывший главный тренер армейцев Олег Знарок успел отдохнуть и скоро найдет себе работу.

- Обновления в команде точечные, костяк сохранился. Есть старый принцип: команда не может обновляться больше, чем на треть, чтобы выигрывать. Он выдержан. Некоторые игроки уехали за океан, кто-то сменил команду сам, кто-то в результате обмена. Но основа, олимпийские чемпионы, осталась. Это залог того, что команда будет бороться за достижение цели. Ее президент озвучил – третий Кубок Гагарина.

- Не знаете, как там Войнов?

- Новостей о нем у меня нет.

- Весной всех удивило расставание со Знарком. Почему решили не продлевать сотрудничество?

- Кто что решил – это история. Я хочу обратить внимание, что Олег сам сказал, что хочет отдохнуть. Я видел его на ужине олимпийцев. Отлично выглядит – похудел, загорел. Такой специалист не будет без работы сидеть. (Игорь ЕРОНКО)