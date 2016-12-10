Александр Медведев: "СКА должен выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшим клубом России"

Член совета директоров СКА, бывший президент КХЛ Александр Медведев подчеркнул, что невские армейцы должны три раза завоевать Кубок Гагарина, чтобы их можно было называть лучшим клубом России. На данный момент петербуржцы занимают первое место в сводной таблице лиги, набрав 98 очков в 39 матчах текущего сезона.

- Безусловно, у СКА в Санкт-Петербурге есть все, что доставляет удовольствие от посещения хоккейных матчей: стадион, шоу, буфет, и сама игра, конечно, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Город любит команду, это важно. Но вешать ярлыки и говорить, что СКА - это сегодня лучший российский клуб, я бы не стал. Такие лавры надо сначала завоевать, а потом подтвердить. СКА нужно выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшим.