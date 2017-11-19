Александр Логинов: "На дерби с "Ак Барсом" настрой будет запредельный"

Капитан "Салавата Юлаева" Александр Логинов после победы над "Сочи" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил надежду, что теперь у команды будет больше побед. Он также добавил, что на следующую встречу с "Ак Барсом" настрой будет запредельный.

– Хорошо, что сегодня выиграли, порадовали наших болельщиков, которые заждались побед, как и мы сами. Более или менее стали проще играть, пошло сегодня большинство – реализовали три гола. Думаю, за счет этого и выиграли сегодня, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева"слова Логинова. – Думаю, зацепимся за игру и дальше будет больше побед. С "Локомотивом" тоже создали много голевых моментов и забили всего два гола и вследствие своих ошибок глупых проиграли матч. Делаем выводы, анализ и готовимся к следующему матчу.

– Что поменяли? Наладилась игра в большинстве?

– Да особо ничего не поменяли. Стали больше двигаться. Стоячая игра была, мало бросков было. Сегодня стали много бросать. Броски пошли за счет того, что в движении стали создавать себе моменты. Будут броски – будут голы.

– Следующая игра с "Ак Барсом". Как готовиться?

– Без комментариев, потому что это "Зеленое дерби" и настрой будет запредельный.

Матч "Салават Юлаев" – "Ак Барс" пройдет 22 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.