Александр Игошев: "В КХЛ по сравнению с МХЛ все намного быстрее"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Александр Игошев прокомментировал итог встречи против "Лады" (2:0), которая стала для него четвертой в КХЛ. Он также добавил, что в лиге все намного быстрее, чем в МХЛ.

Отметим, 20-летний игрок провел пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

– Выполнили задачу тренера. Сыграли построже в обороне, ничего не придумывали, – сказал Игошев. – Старались играть в свой хоккей.

– Чем сегодня удивила "Лада"?

– Быстро бегут, набрасывают на ворота, пару раз нас в зоне запирали. Поэтому нормальная команда, хорошо работает тоже.

– Такой полноценный дебют в КХЛ у вас вышел сегодня. Какие впечатления?

– Пока вливаюсь. Не сказать, что уверенно.

– Чем, по-вашему, отличается КХЛ от МХЛ?

– Все быстрее намного. Также и решения нужно принимать. Уровень мастерства тут намного выше.

– У "Лады" сейчас не самый простой период. Почему сегодня "Металлургу" удалось забить лишь два гола? Не хватило удачи и завершения?

– Да, все вместе. В большинстве надо было забивать. Были хорошие рабочие голы. Могли и больше забросить, но так сложилось.

– Как приняли в команде? Может, кто-то подсказывает на скамейке или в раздевалке?

– Да, все понемножку. Никто не молчит, все разговариваем друг с другом. (Юрий ШИРИНКИН)