Александр Хохлачев: "Встретиться со СКА или ЦСКА в плей-офф? Будет легче играть, зная, что в нас не верят"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев отметил, что красно-белым рано выбирать себе соперника по первому раунду плей-офф и для начала нужно просто попасть в восьмерку лучших. Однако хоккеист считает, что встреча со СКА или ЦСКА будет мотивировать "Спартак".

– Хотелось бы избежать встречи со СКА в первом раунде плей-офф?

– Хотелось бы. (Улыбается) Не самый приятный соперник для первого круга. Но для начала надо попасть в восьмерку, и потом уже рассуждать о противниках.

– Если "Спартак" выйдет в плей-офф, то сыграет в четвертьфинале конференции, либо со СКА, либо с ЦСКА. Вряд ли кто-то в такой ситуации будет ставить на красно-белых.

– Это будет мотивировать, подстегивать. Нам будет легче играть, зная, что никто в нас не верит. О фаворитах в таком случае будут говорить, что они уже нас обыграли, заранее. А мы будем выходить, и действовать свободно, раскованно, не чувствуя давления. И если каждый у нас покажет свой лучший хоккей – шансы есть.