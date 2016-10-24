Александр Хаванов: "Удивительно, что Ковальчук – первый игрок СКА, забросивший 100 шайб за клуб"

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Хаванов, ныне работающий телекомментатором, подвел итоги очередной недели КХЛ, а также выделил несколько россиян, проявивших себя в Национальной хоккейной лиге.

– Для меня стал несколько удивительным факт, что Илья Ковальчук – первый игрок СКА, который добрался до отметки в 100 заброшенных шайб за клуб, – подчеркнул Хаванов. – Я думал, что таких хоккеистов больше. Считаю, что это значимое событие не только для СКА, но и для всей лиги.

Возможности Ковальчука были известны давно, а сейчас появление с ним в одном звене Павла Дацюка во многом упростило задачу и тренерам, и самому Илье. Основные вопросы по нему были в начале сезона, и сейчас мы видим, что он с удовольствием решает ставящиеся перед ним задачи, и за счет партнеров он может делать это еще лучше.

У меня никогда не возникало вопросов, насколько хороший хоккеист Илья Ковальчук. Мне повезло играть с ним в одной команде и против него. Концовка прошлого сезона и начало нынешнего – высшая и низшая точка одного и того же хоккеиста с одним и тем же уровнем мастерства, но с разным уровнем полезности. В том, как играет Илья сейчас по сравнению с прошлым сезоном, – огромная заслуга его самого, как в равной степени и тренеров, которые нашли ему мотивацию. (Марат САФИН)

Полностью интервью Хаванова