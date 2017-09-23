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11:05 | Хоккей — КХЛ

Александр Гуськов: "СКА больше всех проводит времени в атаке, поэтому их соперники часто удаляются"

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Вице-чемпион мира, двукратный чемпион России, телекомментатор-эксперт Александр Гуськов подчеркнул, что СКА "давно выстроил и совершенствует свою систему". Гуськов также отметил, что ЦСКА и "Авангард" находятся в поиске своей игры.

– Считаю, армейцы Петербурга на данном отрезке выглядят сильнее своих конкурентов, – сказал Гуськов. – Дело в том, что СКА давно выстроил и совершенствует свою систему. У команды опытнейший тренерский штаб. Костяк команды, несмотря на потерю двух лидеров, не претерпел больших изменений, а на месте Шипачева и Дадонова успешно играют другие форварды.

Многие задаются вопросом по поводу судейства матчей с их участием. Вообще, успешные клубы, как и успешных людей, очень часто обсуждают и пристально следят за ними. Понятно, что СКА – отличный раздражитель. У них хорошие условия, в клуб охотно едут ведущие игроки. Обыграть их приятно и престижно. Но вместе с этим и каждое удаление в их пользу рассматривается через лупу.

Отмечу, что я совсем не выступаю защитником СКА, а просто констатирую факт того, что они много времени проводят в атаке. По показателю "время а атаке", считающегося с этого сезона, они на первом месте. Когда команда много атакует, играет у тебя в зоне, это выматывает твою команду, ты начинаешь удаляться. Отсюда и столько большинства. Ну а то, что они его реализуют – это чистые мастерство и сыгранность.

В лиге много сильных команд. Те же ЦСКА и "Авангард" – отличные коллективы с большим потенциалом. Но в межсезонье они начали перестройку, у них очень много новичков и они еще только ищут свою игру. Я уверен, что эти клубы поборются со СКА за Кубок Гагарина в честной и бескомпромиссной борьбе. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Егорыч85

Якут Хан, да ты бы ещё вдесятером написал. Не надо нагнетать, все уже поняли, что Авангард повёл себя как истеричка, а тут ещё и губернатор подыграл)) С такой игрой только фолить и остаётся.

12:37

sb1006

Статья про хоккей. Рубрика "Футбол-РФПЛ". Почему-то я не удивляюсь.

11:35

konoval

Зобнина некорректно сюда приплетать. Его травма - заслуга Стасика.

11:05