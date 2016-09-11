Александр Гулявцев: "У "Северстали" практически ничего не получилось в атаке"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команду подвела череда удалений во втором периоде. Также специалист отметил, что у череповчан практически ничего не получалось в атаке.

- Мы неплохо отыграли первый период, - начал Гулявцев. - Из тех атак, что мы провели, забили два гола. Во втором периоде нас, конечно, подвела череда удалений. С такой командой, как ЦСКА, это чревато, что и произошло. У нас сегодня практически ничего не получилось в атаке. Теперь будет готовиться к следующему матчу.

- После игры с "Витязем" из состава были выведены два игрока. Возможны ли такие решения сейчас.

- Все возможно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)