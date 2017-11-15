Александр Гулявцев: "Трактор" где-то нас "возил"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Трактором" (3:2) отметил, что его команда показала не лучшую игру в обороне. Специалист рад, что соперник не смог использовать свои шансы.

– Сегодня мы провели не самый лучший матч в позиционной обороне, – цитирует официальный сайт "Северстали" Гулявцева. – "Трактор" где-то нас "возил". Повезло, что соперник не использовал свои моменты. Где-то нас выручал Сергей Магарилов, но хорошо, что выиграли, набрали три очка. Хотя последний период играли в три звена. У нас выпали некоторые игроки. В связи с этим на ребят легла определенная нагрузка. Но я рад этой победе. Ребята сегодня воины, выстояли при 1:2 пять минут в меньшинстве. Может быть, за это нас наградил хоккейный Боженька. Спасибо ребятам. Спасибо болельщикам.

– Почему сегодня не играл Юлиус Гудачек?

– Он немного приболел. Я думаю, что к ближайшим играм он будет готов.

– А почему в составе отсутствовал Даниил Вовченко?

– В последних играх Вовченко поник. Мы дали ему возможность перезагрузиться, так как у нас, слава Богу в этом сезоне есть резерв. Ничего страшного, в следующей игре он будет обязательно играть. А те, кто сегодня выпал – обязательно сядут на лавку. Это ротационные действия, чтобы все бились за место в составе и не сидели ровно.

– По ходу игры команда осталась сразу без двух нападающих, в этот момент у вас не екнуло сердце?

– Когда одновременно теряешь двух нападающих оно, конечно екает. Те игроки, которые остались, они отработали и за себя и за товарища. Большое им спасибо. Но это должен говорить не я, а те, кто лишил команду своего присутствия. Повторюсь, ребята молодцы, здорово сработали. Хотя в концовке "Трактор" потрепал нам нервы.