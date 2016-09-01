Александр Гулявцев: "Сложно что-то комментировать, когда в графе "заброшенные шайбы" – ноль"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2) посетовал на недостаток концентрации в третьем периоде. Тем не менее, он уже думает о следующем поединке против "Ак Барса".

– Где-то игра, может быть, и была равная, - цитирует пресс-служба клуба Гулявцева. - В третьем периоде немного не хватило концентрации. Совершили ошибку, на контратаке пропустили гол. Сложно что-то комментировать, когда в графе "заброшенные шайбы" – ноль. Так матчи не выигрываются. Недотерпели мы. Хорошо настраивались, но допустили одну ошибку. Тем не менее, голову пеплом не посыпаем, серьезно готовимся к матчу с "Ак Барсом".