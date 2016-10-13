Александр Гулявцев: "Северсталь" пропустила быстрый гол, но не расклеилась"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Йокеритом" (4:3 Б) подчеркнул, что его хоккеистов завела азартная, боевая игра. По словам специалиста, в команде есть кадровые проблемы, однако в сегодняшней встрече сработали перестановки.

– Сегодня получилась азартная, боевая игра, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. - Никто не хотел уступать. Были стычки, драки. Где-то, может, это и завело нашу команду, после чего мы повели в счете 3:1. В третьем периоде были не совсем логичные шайбы, особенно вторая, заброшенная после рикошета. Третью шайбу мы пропустили на контратаке, была неправильная смена. Всегда необходимо сохранять концентрацию до финальной сирены, мы каждый раз об этом говорим нашим игрокам.

Безусловно, есть кадровые проблемы. Но те замены, которые мы сегодня произвели, сработали. Благодарю болельщиков за поддержку. В такой атмосфере играть всегда приятно.

– Довольны победой, или разочарованы потерей трех очков?

– Мы пропустили быстрый гол, но команда не расклеилась, сыграла сконцентрированно. "Йокерит" поддавливал, но мы выстояли за счет слаженных действий.