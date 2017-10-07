Александр Гулявцев о матче с "Витязем": "Сегодня была равная игра, принципиальная для обеих команд"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (2:1 ОТ) поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист также добавил, что эта встреча была принципиальной для обеих команд.

– Хороший матч, – цитирует клубная пресс-служба Гулявцев. – Для нас, можно сказать, он принципиальный на сегодняшний день. Для "Витязя", думаю, он тоже не проходной. Мы находимся очень близко – разница в пару очков. Так что обе команды сражались. Это было видно и по игре, и по удалениям. Обе команды выстояли в меньшинстве втроем против пяти. Это говорит о хорошей самоотдаче игроков.

"Северсталь" вытерпела сегодня. Не все получалось в атаке, как обычно. Нам нужны были очки, хотя бы два, раз так получилось. Я ребятам очень благодарен.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали и поддержали нас сегодня.

– Стоит ли ждать скорого дебюта Игната Земченко?

– Игнат присоединится к команде в Череповце. И, конечно, стоит ждать. Иначе зачем бы мы его подписывали? Но, все будет зависеть от него самого.

– Насколько серьезная ситуация с Константином Корнеевым?

– У него была травма, и с его выходом на лед немного поторопились. Поэтому она усугубилась. Но сейчас у него уже заканчивается процесс восстановления. Я думаю, что скоро он приступит к тренировкам.