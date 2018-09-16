Александр Гулявцев: "Локомотив" был посвежее "Северстали"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев - о матче с "Локомотивом" (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Не скажу, что мои ребята сегодня играли плохо. "Локомотив" был посвежее. Мы проводили четвёртый матч на выезде, и, может, сказалась усталость. И подвела нас дисциплина – почти период удалений. Тяжело столько играть в меньшинстве. Тем более после такого выезда. Тем не менее, ребята сегодня старались, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Чего не хватило, чтобы реализовать большинство? Не хватило бросков. Ребята хотели красиво разыграть, до верного. А "Локомотив" хорошо оборонялся, не позволял нам это сделать. И ребята не смогли перестроиться от игры тонкой к игре простой.

Все о КХЛ - здесь.