Александр Гулявцев: "Хотелось бы больше очков, но по зернышку набираем"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча с "Авангардом" (0:1 ОТ) отметил, что команда могла выиграть в основное время. По словам тренера, он доволен тем, как действовали на площадке игроки.

- Хороший матч. Хоть и безголевой, но с обилием моментов и с нашей стороны, и со стороны "Авангарда", - заявил Гулявцев. - Ребята сегодня молодцы, выдержали план, дисциплину. У нас сегодня всего два удаления, что для нас редкость. Да, были ошибки, но мы их подчищали. Могли выиграть матч в основное время – был момент. Но сегодня здорово играл вратарь "Авангарда". Очко мы заработали. Хотелось бы три или два, но по зернышку набираем. Ребята молодцы. Если будем продолжать так играть, то голы придут.

- Второй раз подряд уступаете в овертайме. Что делать с такой неприятной тенденцией?

- В первой игре мы проиграли в меньшинстве. Сегодня была ошибка игрока. Ну что, казнить теперь его за это? Это не тенденция, а стечение обстоятельств. Команда билась весь матч. Все нормально.

- Сегодня первый матч в КХЛ сыграл 17-летний Макар Хабаров. Довольны его игрой?

- Хорошо влился в игру. Надежно сыграл, что от него и требовалось. Сильно хвалить не буду, но "дырочку заткнул", сыграл хорошо. (Анна ЛЕВЧЕНКО)