Александр Андриевский: "Адмирал" стоял на краю пропасти, важно было обыграть "Авангард"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после победы над "Авангардом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что концовка чемпионата для его команды сравнима с плей-офф, а также объяснил, почему в матче не приняли участие защитники-легионеры. Клуб из Владивостока прервал двухматчевую серию поражений и идет на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, "Авангард" занимает второе место.

– Хотел бы поздравить всех болельщиков "Адмирала", – сказал Андриевский. – Мы обыграли сильную команду. Для нас плей-офф давным-давно начался. Каждое поражение для нас смерти подобно. Мы сами загнали себя в такую ситуацию – встали у края пропасти, теряли очки до этого три игры. Много команд борется сейчас. Очень было важно сегодня выиграть, и я благодарен ребятам за то, что сегодня всю игру бились самоотверженно, нацелились на победу и добыли три очка.

– Сегодня не играли защитники – легионеры, с чем это связано?

– Шейон Моррисонн травмирован. Бартулис и Блум подхватили грипп.

– После драки вы долго о чем-то говорили с судьями.

– Меня ввел в заблуждение наш игрок, сказал, что у хозяев игрок выскочил со скамейки. И я доказывал судьям это. Но потом мы посмотрели повтор, все было нормально. Пришлось извиниться перед судьями, что был не прав.

– Саюстов в начале игры получил повреждение? И почему не доиграл Ткачев?

– Да, Саюстов получил травму. Обследование покажет, что с ним. Надо сделать снимки. Что касается Ткачева, то у него температура за 38. По команде пошел грипп и для нас сейчас пауза очень кстати. (Анна ЛЕВЧЕНКО)