Альберт Яруллин: "Мстить Кетову, конечно, не буду"

Защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин не намерен мстить нападающему СКА Евгению Кетову в грядущем матче регулярного чемпионата КХЛ. В прошлой игре между этими командами хоккеист казанской команды получил травму, из-за которой он пропустил несколько месяцев.

- Негативных воспоминаний перед игрой со СКА у меня нет, - цитирует "Р-Спорт" Яруллина. - Тот матч и травма это уже пройденный этап. Травма – это стечение обстоятельств. Не думаю, что игрок СКА Евгений Кетов намеренно хотел нанести мне травму. Игровой момент. Мстить ему я, конечно, не буду.

Может, в первом периоде где-то сложно будет. Привыкнуть нужно, а так мы набрались сил, перезагрузились в Дубае. Все-таки тяжелый график был, очень много матчей провели уже. Отдых пойдет нам на пользу.