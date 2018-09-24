"Ак Барс" выиграл у "Сибири", "Авангард" в овертайме обыграл "Амур", поражение "Динамо"

Завершились три матча регулярного чемпионата КХЛ. "Ак "Барс" обыграл "Сибирь" (3:2). "Авангард" в овертайме выиграл у "Амура" (4:3), а московское "Динамо" в дополнительной пятиминутке уступило "Барысу" (2:3).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Секач - 3 (Ландер, Азеведо), 3:13 - 1:0. Бертран - 2 (Морозов, Алексеев), 6:31 - 1:1. Потапов - 3 (Лукоянов), 27:36 - 2:1. Романцев - 1, 32:29 - 2:2. Клинкхаммер - 2 (Азеведо), 42:57 - 3:2.

Вратари: Подъяпольский - Красиков (59:30 - 59:38).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 34 (10+13+11) - 17 (6+8+3).

Судьи: Кулаков, Раводин.

24 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".

"Авангард" (Омск) - "Амур" (Хабаровск) - 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Филиппи - 1 (Зогорна), 2:47 - 0:1. Руденков - 3 (Турбин), 14:30 - 0:2. Михеев - 3 (Широков), 16:01 - 1:2. Коларж - 1 (Железков, Руденков), 31:34 - 1:3. Фрэнсон - 1 (бол., Михеев, Медведев), 39:59 - 2:3. Зернов - 2 (бол., Медведев), 46:05 - 3:3. Широков - 7 (Зернов), 64:10 - 4:3.

Вратари: Бобков (Мурыгин, 14:30) - Кашик.

Штраф: 0 - 6.

Броски: 57 (19+22+13+3) - 21 (7+8+4+2).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

24 сентября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

"ХК Динамо" (Москва) - "Барыс" (Астана) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Фраттин - 3 (Михайлис, Петерссон), 22:44 - 0:1. Никулин - 4 (бол., Мозер, Закриссон), 35:43 - 1:1. Хиетанен - 3 (бол., Койвисто), 46:30 - 2:1. Даллмэн - 2 (бол., Боченски, Фраттин), 52:51 - 2:2. Фраттин - 4 (бол., Михайлис), 63:31 - 2:3.

Вратари: Бочаров - Карлссон.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 29 (11+10+7+1) - 26 (7+8+7+4).

Судьи: Акузовский, Оскирко.

24 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".

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