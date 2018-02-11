"Ак Барс" выиграл у "Нефтяника"

"Ак Барс" переиграл "Нефтяник"​ в товарищеском матче (4:1). Также после завершения поединка команды провели серию буллитов, в которой также победили казанцы (2:1).

Товарищеский матч

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Чиглинцев - 1 (Остроухов), 22:09 - 1:0. Зарипов - 1 (Обухов), 27:43 - 1:1. Бурмистров - 1 (Свитов), 42:49 - 1:2. Глинкин - 2 (Азеведо), 48:33 - 1:3. Обухов - 1 (М. Сидоров, Глухов), 58:21 - 1:4.

11 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".