"Ак Барс" удвоил преимущество в серии плей-офф c "Амуром"

"Ак Барс" обыграл "Амур" со счетом 3:2 во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы ведут в серии, 2-0.

В составе победителей по шайбе забросили Антон Ландер, Станислав Галиев и Джастин Азеведо. У гостей отличились Кирилл Рассказов и Томаш Зогорна. Отметим, что во втором периоде у казанцев отличиться мог Владимир Ткачев, однако он не реализовал буллит.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Второй матч

"Ак Барс" (Казань) – "Амур" (Хабаровск) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Счет в серии: 2-0.