"Ак Барс" подтвердил уход Галимова

Как уже сообщал "СЭ", "Ак Барс" прекратил сотрудничество с вратарем Станиславом Галимовым, информирует пресс-служба команды. Контракт, рассчитанный до апреля 2018 года, накануне был расторгнут, и хоккеист покинул клуб в статусе неограниченно свободного агента.

"Мы благодарим Станислава Галимова за плодотворную совместную работу и желаем ему новых успехов в хоккейной карьере", – гласит сообщение на сайте клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провел 24 матча за "Ак Барс", в которых пропустил 42 шайбы и одержал 14 побед. Галимов играл за "Ак Барс" с 2015 года, ранее выступал за такие клубы, как "Атлант" и ЦСКА.