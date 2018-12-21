"Ак Барс" победил "Трактор" в домашнем матче

"Ак Барс" обыграл "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Заброшенными шайбами в составе клуба из Казани отметились Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин, Иржи Секач, Владислав Кара и Артем Лукоянов.
"Ак Барс" набрал 64 очка и расположился на третьем месте на Востоке. "Трактор" с 39 баллами занимает 8 строчку.
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"Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск) - 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Голы: Зарипов - 5 (Секач), 0:26 - 1:0. Щехура - 10 (бол., Томас, Стоа), 7:02 - 1:1. Батыршин - 4 (мен., Лукоянов), 14:01 - 2:1. Секач - 17 (Педан, Зарипов), 27:38 - 3:1. Кара - 2 (Галиев, Марков), 35:42 - 4:1. Кокуев - 2 (Исаев, Желдаков), 50:08 - 4:2. Стоа - 8 (Желдаков, Шаров), 54:11 - 4:3. Лукоянов - 10 (п.в., Абросимов, Потапов), 59:38 - 5:3.
Вратари: Гарипов - Демченко (Судницин, 35:42, 58:45 - 59:38).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 32 (11+13+8) - 26 (8+7+11).
Судьи: Наумов, Одиньш.
21 декабря. Казань. "Татнефть-Арена".