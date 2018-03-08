"Ак Барс" победил "Амур" в четвертом матче серии

"Ак Барс" в гостях обыграл "Амур" со счетом 3:1 в четвертом матче серии плей-офф. Казанцы повели в этом противостоянии 3-1.

В составе победителей три (1+2) очка набрал Джастин Азеведо, по шайбе забросили Василий Токранов и Станислав Галиев. Все три гола казанцы забили при игре в большинстве. У "Амура" отличился Кирилл Рассказов.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Амур" (Хабаровск) – "Ак Барс" (Казань) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)​

Голы: Токранов - 1 (бол., Азеведо), 12:36 - 0:1. Азеведо - 3 (бол., Токранов, Секач), 26:40 - 0:2. Рассказов - 2 (Ли), 47:26 - 1:2. Галиев - 3 (бол., Азеведо, Секач), 52:37 - 1:3.

Вратари: Метсола - Гарипов (Шарыченков, 51:47, Гарипов, 52:11).

Штраф: 30 - 8.

Броски: 21 (5+7+9) - 25 (6+8+11).

Судьи: Белов, Кулаков.

8 марта. Хабаровск. "Платинум Арена".

Счет в серии: 1-3