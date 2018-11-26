"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик", одержав пятую победу подряд

"Ак Барс" победил "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Заброшенными шайбами в составе казанского клуба отметились нападающие Артем Лукоянов, Андрей Попов и Михаил Глухов.
"Ак Барс" набрал 49 очков и расположился на третьем месте на Востоке. "Нефтехимик" с 29 баллами занимает 9 строчку.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Лукоянов - 6 (мен.), 19:02 - 1:0. Попов - 2 (Галиев), 25:23 - 2:0. Пуустинен - 16 (Падакин, Шарипзянов), 53:44 - 2:1. Глухов - 1 (п.в.), 59:18 - 3:1.
Вратари: Гарипов - Коротаев (58:15 - 59:18).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 24 (10+6+8) - 28 (6+12+10).
Судьи: Гофман, Романов.
26 ноября. Казань. "Татнефть-Арена".
Загрузка...