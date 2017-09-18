"Ак Барс" нанес рижскому "Динамо" девятое поражение подряд

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил рижское "Динамо". Для гостей это девятое поражение подряд.

В составе казанцев 4 (3+1) очка набрал Иржи Секач, Федор Малыхин сделал три результативные передачи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Динамо" (Рига) – 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Голы: Секач – 2 (Азеведо, Ландер), 5:15 – 1:0. Абросимов – 1 (Малыхин), 5:34 – 2:0. Кристо – 4 (Галиарди, Макмиллан), 12:08 – 2:1. Секач – 3 (Мусин), 27:52 – 3:1. Язьков – 1 (Малыхин), 28:32 – 4:1. Павлов – 1 (Скворцов), 34:14 – 4:2. Азеведо – 7 (бол., Ландер, Секач), 39:56 – 5:2. Лукоянов – 1 (Малыхин, Токранов), 53:46 – 6:2. Секач – 4 (бол., Яруллин, Марков), 59:59 – 7:2.

Вратари: Гарипов – Питерс.

Штраф: 16 – 36.

Броски: 30 (13+10+7) – 22 (8+7+7).

Судьи: Кулев, Сергеев.

18 сентября. Казань. "Татнефть Арена".