"Ак Барс" дома проиграл "Торпедо"

"Ак Барс" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Торпедо" (1:2). В составе гостей отличились Евгений Мозер и Иван Захарчук, у казанцев шайба на счету Никиты Язькова.

Отметим, что 9 октября "Торпедо" принимало "Ак Барс" и потерпело самое крупное поражение в сезоне – 0:5.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Мозер - 2 (мен., Шуленин), 21:17 - 0:1. Захарчук - 2 (Муршак, Баранцев), 29:11 - 0:2. Язьков - 5 (Охтамаа, Малыхин), 32:51 - 1:2.

Вратари: Гарипов (57:56 - 59:50, 59:54) - Галимов.

Штраф: 12 - 41.

Броски: 28 (7+9+12) - 30 (5+20+5).

Судьи: Ансонс, Франо.

6 ноября. Казань. "Татнефть Арена".