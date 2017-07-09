Агент: "Бабенко продолжит карьеру в "Ладе"

Александр Черных, агент нападающего Егора Бабенко, сообщил о том, что хоккеист перейдет в "Ладу". В прошлом сезоне он играл за "Леттбридж Харрикейнз", который выступает в Западной хоккейной лиге. В 66 матчах регулярного чемпионата он набрал 55 очков (24 гола + 31 передача), в 20 матчах плей-офф 23 очка (10 + 13).

- ЦСКА обменял права на Егора в "Ладу", - цитирует "Р-Спорт" Черных. - В ближайшее время мы подпишем двусторонний контракт с тольяттинским клубом на два года. В это межсезонье рассматривали вариант с возвращением Бабенко в Россию. Рады, что все получилось. Надеемся на то, что Егор пройдет предсезонную подготовку с "Ладой" и будет играть в КХЛ.