"Адмирал" вырвал победу у минского "Динамо"

"Адмирал" одержад победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" – 3:2. У гостей отличились Кирилл Воронин и Иван Мищенко, который сделал дубль. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль Ленгле и Джастин Фонтейн.

Отметим, что минчане потеряли шансы на попадание в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн (Минск) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Лингле – 5 (бол.), 24:17 – 1:0. Фонтэйн – 12 (бол., Скилле, Граньяни), 29:06 – 2:0. Мищенко – 3 (Вихарев, Алексеев), 35:47 – 2:1. Мищенко – 4 (бол., Бутузов), 41:07 – 2:2. Воронин – 3 (п.в., Глазков), 59:31 – 2:3.

Вратари: Энрот (Карнаухов, 55:09, Энрот, 56:10, 59:10 - 59:31) - Бобков.

Штраф: 10 – 14.

Броски: 34 (6+11+17) – 25 (6+14+5).

Судьи: Гамалей, Кулев.

22 января. Минск. Минск-Арена.