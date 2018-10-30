14:09 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" поздравил тренерский штаб с днем тренера

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Игроки "Авангарда" и генеральный менеджер клуба Максим Сушинский поздравили тренерский штаб с профессиональным праздником. 30 октября в России отмечают день тренера.

Бобу Хартли и другим специалистам штаба вручили торт и поздравили от лица всего клуба.

-Эври коач! Максим Сушинский, Евгений Хацей и "ястребы" поздравили тренеров с (никогда не догадаетесь!) Днём тренера, - говорится в сообщении пресс-службы.

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