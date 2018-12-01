"Адмирал" по буллитам обыграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит забросил нападающий Владимир Бутузов.

"Адмирал" набрал 20 очков и остался на последнем месте на Востоке. "Салават Юлаев" с 40 баллами занимает шестую строчку.

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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Черников - 7 (Яковлев, Кармашков), 27:42 - 0:1. Ларсен - 7 (бол., Бурдасов), 38:43 - 1:1.

Победный буллит: Бутузов.

Вратари: Кареев - Серебряков.

Штраф: 31 - 8.

Броски: 36 (9+13+11+3) - 34 (8+12+12+2).

Судьи: Белов, Овчинников.

1 декабря. Уфа. "Уфа-Арена".

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