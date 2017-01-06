"Адмирал" на выезде обыграл "Медвешчак"

"Медвешчак" на своем льду проиграл "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:4. Хорватский клуб прервал свою серию из четырех побед подряд. "Адмирал" одержал вторую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Воронин – 2 (Махбод, Катич), 2:22 – 1:0. Казаков – 6 (Макаренко, Земченок), 19:17 – 1:1. Земченок – 4 (Райт, Горшков), 34:20 – 1:2. Горшков – 7 (Блум), 44:30 – 1:3. Казаков – 7 (п.в., Макаренко), 59:59 – 1:4.

Вратари: Гарнетт (58:17 – 58:38, 59:19 – 59:59) – Серебряков.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 28 (13+7+8) – 28 (9+15+4).

Судьи: Гашилов, Гофман.

6 января. Загреб. Dom Sportova.