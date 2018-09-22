7:3! "Салават" крупно обыграл "Барыс", Умарк набрал 5 очков

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Барыс" (7:3).

В составе хозяев 5 (1+4) очков набрал нападающий Линус Умарк. Эта заброшенная шайба стала для 31-летнего шведа 100-й в лиге. Кроме того, по 4 очка набрали форварды Дмитрий Кугрышев (1+3) и Теему Хартикайнен (2+2).

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"Салават Юлаев" (Уфа) – "Барыс" (Астана) – 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)

Голы: Кугрышев - 5 (Назаревич, Умарк), 0:49 - 1:0. Петерссон - 4 (бол., Дитц, Старченко), 15:25 - 1:1. Хартикайнен - 1 (бол., Кугрышев, Умарк), 18:09 - 2:1. Сергеев - 2 (Кадейкин, Жарков), 21:19 - 3:1. Хартикайнен - 2 (бол., Кугрышев, Умарк), 25:07 - 4:1. Ларсен - 2 (Хартикайнен, Ткачев), 27:52 - 5:1. Умарк - 3 (бол., Хартикайнен), 31:03 - 6:1. Кемппайнен - 5 (Кугрышев, Умарк), 35:34 - 7:1. Михайлис - 1, 46:52 - 7:2. Шевченко - 1 (бол.), 53:11 - 7:3.

Вратари: Метсола - Граховина (Кудрявцев, 21:19, Граховина, 40:00).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 25 (8+13+4) - 31 (5+7+19).

Судьи: Наумов, Рогачев.

22 сентября. Уфа. "Уфа-Арена".

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