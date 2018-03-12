37-летний Терещенко не планирует завершать карьеру

Трехкратный чемпион мира нападающий Алексей Терещенко заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру. Сегодня генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров подчеркнул, что клуб не будет вести переговоры о продлении контрактов с рядом игроков, в том числе и с Терещенко, соглашение которого истекает 30 апреля.

– Трудно что-то сказать, потому что эту новость узнал от вас, – приводит ТАСС слова 37-летнего форварда. – Я еще поиграю, завершать карьеру не планирую. Где окажусь в итоге – покажет время.

Терещенко – воспитанник динамовской спортивной школы и выступал за команду с 2000 по 2005 год, после чего перешел в "Ак Барс". С 2007 по 2009 год играл за "Салават Юлаев", а потом вернулся в Казань. С сезона-2014/15 выступал за "Динамо". Терещенко – пятикратный чемпион России.

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