Дубль Капризова помог российской молодежке обыграть шведов

Сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, нанесла поражение Швеции (4:1) в матче Турнира четырех наций. Дублем отметился Кирилл Капризов. Еще по шайбе у россиян забросили Никита Ли и Данила Квартальнов. Следующим соперником подопечных Валерия Брагина станет Чехия. Поединок состоится завтра, в 19.00 по московскому времени.

Турнир четырех наций

Швеция U-20 – РОССИЯ U-20 – 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Голы: Капризов (Полунин), 0:28 – 0:1. Ли (Беляев), 3:00 – 0:2. Квартальнов (Кудако, Чмыхов), 18:01 – 0:3. Линдстром (бол., Линдхольм, Нессен), 26:24 – 1:3. Капризов (Рыков), 38:23 – 1:4.