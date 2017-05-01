Шишкарев - новый капитан сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2018 против Швеции. Как сообщает пресс-служба федерации гандбола России, новым капитаном команды назначен Даниил Шишкарев. Ранее капитаном был Тимур Дибиров, который сделал паузу в международной карьере.

В Санкт-Петербург на игру со шведами отправятся следующие 17 гандболистов:

вратари Вадим Богданов ("Азоты Пулавы", Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба – "Чеховские медведи");

правый крайний Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония);

правые полусредние Сергей Шельменко ("Мотор", Украина), Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Руслан Дашко ("Динамо-Виктор");

разыгрывающий Игорь Карлов (СКИФ);

левые полусредние Александр Деревень ("Вардар", Македония), Азат Валиуллин ("Лемго", Германия), Александр Шкуринский (СКИФ), Дмитрий Богданов ("Университет-Нева");

линейные Глеб Калараш, Лев Целищев (оба – "Мотор", Украина), Денис Васильев ("Динамо-Астрахань");

левые крайние Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Роман Остащенко ("Чеховские медведи").