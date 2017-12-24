Гендиректор ФГР: "Думаю, Трефилов продолжит работу со сборной России"

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин надеется, что главный тренер женской сборной Евгений Трефилов продолжил работу с командой. Руководитель отметил, что в адрес специалиста на исполкоме будет направлена только адекватная критика.

– Ранее я говорил, что по результатам исполкома решится, продолжит ли Трефилов работу со сборной, – цитирует ТАСС Воронина. – Комиссия рассмотрит предоставленный отчет, возможно, будет критика в его адрес, но нужно понимать, что это будет здоровая и адекватная критика в такой ситуации. Не могу говорить за всех, но думаю, что Евгений Васильевич продолжит работу со сборной.