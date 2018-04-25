"Чеховские медведи" и "Спартак" - в полуфинале чемпионата России

Бессменные чемпионы России XXI века "Чеховские медведи" вышли в полуфинал суперлиги. Подмосковный клуб в двух матчах обыграл "Сунгуль".

Также в полуфинал пробились "Динамо-Виктор", "Спартак" и "Университет-Нева".

Чемпионат России

Суперлига

Ответные матчи

1/4 финала

"Чеховские медведи" (Чехов) - "Сунгуль" (Снежинск) - 29:24

СКИФ (Краснодар) - "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 24:25

"Спартак" (Москва) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 32:27

"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - "Пермские медведи" (Пермь) - 26:25