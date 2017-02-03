17:08 3 февраля | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Выступление женской сборной России на чемпионате Европы признано неудовлетворительным

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Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление женской сборной России на чемпионате Европы-2016, сообщает ТАСС. Российская команда на турнире, прошедшем в Швеции, заняла седьмое место, не сумев напрямую отобраться на чемпионат мира. В стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве россиянки встретятся с Польшей.

Кроме того, выступление мужской сборной России на чемпионате мира также было признано неудовлетворительным. Россияне дошли до 1/8 финала турнира, прошедшего в январе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995330

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