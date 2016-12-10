00:14 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Российские гандболистки уступили Норвегии

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Сборная России в третьем матче группового турнира чемпионата Европы уступила Норвегии. Команда Евгения Трефилова одержала лишь одну победу в трех матчах, переиграв в стартовой встрече хорваток. 

Действующие чемпионки Олимпиады-2016 пробились в основной раунд турнира с третьего места. Соперниками россиянок по следующему этапу будут команды Дании, Чехии и Венгрии.

Хельсингборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Первый групповой турнир

Группа D

Норвегия – РОССИЯ – 23:21 (11:11)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/europe/2016/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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adamantane'

tryam Смотрел матч. Эта не та команда на Олимпиаде, второй состав, молодежь, первая половина нормально ,а потом море брака, удары по центру ворот, мяч еле долетел до вратаря, я если честно, впервые такое увидел, чтобы так били по воротам, и столько много раз, как будто ребенок бросает. Вторую половину как и с Румынией сдали, из группы вышли но с 0 очками, выйти в плейофф, шансов увы никак даже в теории, не понятно чем думал Шишкарев ставя задачи на медали. 00:23 ____________________________Бросает, может, и как ребёнок. Но и ты пишешь, как школьник-троечник (в лучшем случае).

00:34

adamantane'

Ну, хорошо хоть с третьего места пробились...

00:33

CanagliaVova

Это нормальный спад после летнего подвига. Все нормально

00:25

tryam

Смотрел матч. Эта не та команда на Олимпиаде, второй состав, молодежь, первая половина нормально ,а потом море брака, удары по центру ворот, мяч еле долетел до вратаря, я если честно, впервые такое увидел, чтобы так били по воротам, и столько много раз, как будто ребенок бросает. Вторую половину как и с Румынией сдали, из группы вышли но с 0 очками, выйти в плейофф, шансов увы никак даже в теории, не понятно чем думал Шишкарев ставя задачи на медали.

00:23

fireman32

Нет запаса прочности у этой команды.Не играют края - отсюда проблемы в позиционном нападении,ну вечная наша болезнь - неумение реализовывать большинство.

00:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ