Российские гандболистки уступили Норвегии

Сборная России в третьем матче группового турнира чемпионата Европы уступила Норвегии. Команда Евгения Трефилова одержала лишь одну победу в трех матчах, переиграв в стартовой встрече хорваток.
Действующие чемпионки Олимпиады-2016 пробились в основной раунд турнира с третьего места. Соперниками россиянок по следующему этапу будут команды Дании, Чехии и Венгрии.
Хельсингборг (Швеция)
Чемпионат Европы
Женщины
Первый групповой турнир
Группа D
Норвегия – РОССИЯ – 23:21 (11:11)
adamantane'
tryam Смотрел матч. Эта не та команда на Олимпиаде, второй состав, молодежь, первая половина нормально ,а потом море брака, удары по центру ворот, мяч еле долетел до вратаря, я если честно, впервые такое увидел, чтобы так били по воротам, и столько много раз, как будто ребенок бросает. Вторую половину как и с Румынией сдали, из группы вышли но с 0 очками, выйти в плейофф, шансов увы никак даже в теории, не понятно чем думал Шишкарев ставя задачи на медали. 00:23 ____________________________Бросает, может, и как ребёнок. Но и ты пишешь, как школьник-троечник (в лучшем случае).
00:34
adamantane'
Ну, хорошо хоть с третьего места пробились...
00:33
CanagliaVova
Это нормальный спад после летнего подвига. Все нормально
00:25
tryam
Смотрел матч. Эта не та команда на Олимпиаде, второй состав, молодежь, первая половина нормально ,а потом море брака, удары по центру ворот, мяч еле долетел до вратаря, я если честно, впервые такое увидел, чтобы так били по воротам, и столько много раз, как будто ребенок бросает. Вторую половину как и с Румынией сдали, из группы вышли но с 0 очками, выйти в плейофф, шансов увы никак даже в теории, не понятно чем думал Шишкарев ставя задачи на медали.
00:23
fireman32
Нет запаса прочности у этой команды.Не играют края - отсюда проблемы в позиционном нападении,ну вечная наша болезнь - неумение реализовывать большинство.
00:20