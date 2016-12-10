Российские гандболистки уступили Норвегии

Сборная России в третьем матче группового турнира чемпионата Европы уступила Норвегии. Команда Евгения Трефилова одержала лишь одну победу в трех матчах, переиграв в стартовой встрече хорваток.

Действующие чемпионки Олимпиады-2016 пробились в основной раунд турнира с третьего места. Соперниками россиянок по следующему этапу будут команды Дании, Чехии и Венгрии.

Хельсингборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Первый групповой турнир

Группа D

Норвегия – РОССИЯ – 23:21 (11:11)