Людмила Постнова: "Сборная России должна была победить Данию с перевесом в 5-6 мячей"

Капитан сборной России по гандболу Людмила Постнова выразила мнение, что в матче чемпионата Европы команда должна была обыграть соперниц из Дании (26:26) с разницей в 5-6 мячей, но допустила слишком много потерь. За тур до конца основного раунда Euro подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал.

- Игра была очень быстрая. Если бы не было столько много потерь у нас, если бы мы реализовали все выходы один на один, то мы должны были выигрывать у Дании как минимум с перевесом в 5-6 мячей, - приводит "Р-Спорт" слова Постновой. - Но мы не смогли этого сделать. Мы боролись до конца, до последней минуты. Очень обидно, что так получилось.