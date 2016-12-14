08:40 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Людмила Постнова: "Сборная России должна была победить Данию с перевесом в 5-6 мячей"

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Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов.Евгений Трефилов: "Иногда просыпаюсь ночью и думаю: "А не гавкнуть ли мне?"

Капитан сборной России по гандболу Людмила Постнова выразила мнение, что в матче чемпионата Европы команда должна была обыграть соперниц из Дании (26:26) с разницей в 5-6 мячей, но допустила слишком много потерь. За тур до конца основного раунда Euro подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал.

- Игра была очень быстрая. Если бы не было столько много потерь у нас, если бы мы реализовали все выходы один на один, то мы должны были выигрывать у Дании как минимум с перевесом в 5-6 мячей, - приводит "Р-Спорт" слова Постновой. - Но мы не смогли этого сделать. Мы боролись до конца, до последней минуты. Очень обидно, что так получилось.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20161214/1113713893.html

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