Хайди Леке пропустит чемпионат Европы

Линейная "Дьора" Хайди Леке не поможет сборной Норвегии на чемпионате Европы-2016. 33-летняя норвежка пропустит турнир, который пройдет в декабре, в связи с тем, что она ждет второго ребенка.

- Рождение ребенка имеет огромное значение для меня и моего мужа, - цитирует handball.no Леке. - Мы очень рады и с нетерпением ждем пополнение. Роды ожидаются в июне. Конечно, странно объявлять об этом так рано, но я не хочу рисковать. После родов намерена вернуться в гандбол. Думаю, у меня еще есть пара лет.

Напомним, Леке дебютировала за сборную Норвегии 10 лет назад. На ее счету 174 матча в футболке национальной команды и 650 голов.