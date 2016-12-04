Евгений Трефилов: "На "Золотой лиге" сборную России немного "попетрушили"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подчеркнул, что за несколько дней до старта чемпионата Европы ничего не может изменить в игре команды. По его словам, специалист останавливается в развитии, если уверен, что у него все хорошо.

- Даже не представляете, как я волнуюсь перед стартом! Но сейчас-то уже все равно ничего не сделаешь, - сказал Трефилов в интервью "СЭ". - Ну, что я поменяю за два дня? Только если прическу, но уж точно не готовность команды.

- Недавняя "Золотая лига" стала последней проверкой перед стартом. Была одержана победа на Францией, но проиграны встречи с Данией и Норвегией. Какие впечатления?

- "Попетрушили" нас немного. Что тут еще сказать?

- Так ведь команда у нас практически новая. Неужто не было поводов для радости?

- Как только я буду доволен - Шишкарев должен меня уволить. Я и Сергею Николаевичу об этом сказал. Если тренер уверен, что у него все хорошо - он остановился в развитии и ему уже ничего не надо. А что касается команды, то у нас действительно много молодых. Но ставку только на них делать страшновато. Зеленые еще! Их нужно натаскивать через турниры и лишь тогда уже что-то требовать.

- Что же делать? Половины олимпийского состава сейчас в сборной нет.

- А на "Золотой лиге" плюс ко всему травмировались Валентина Гончарова, на которую я рассчитывал, и Полина Кузнецова. И есть еще куча игроков, у которых проблемы со здоровьем. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью с Евгением Трефиловым