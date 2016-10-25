Антон Ревенко: "Популярность футбола и гандбола трудно сравнивать"

Генеральный директор женского гандбольного клуба "Ростов-Дон" и президент Федерации гандбола Ростовской области Антон Ревенко подчеркнул в интервью "Известиям", что популярность этого вида спорта сравнивать с футболом трудно. В субботу"Ростов-Дон" провел первый домашний матч в Лиге чемпионов против венгерского "Дьора". Базовая команда сборной России считается одним из фаворитов турнира.

– Ажиотаж перед "Дьором" был сопоставим с тем, что было в городе перед встречей футбольного "Ростова" с мадридским "Атлетико"?

– Понятно, что популярность футбола и гандбола трудно сравнивать. Гандбол – технический более сложный вид спорта. Два ребенка идут из школы, могут поставить два ранца или портфеля, достать мяч и играть в футбол. В гандбол так во дворе не поиграешь, тем более вдвоем. Но в Европе гандбол очень популярен, в некоторых странах по многим показателям он уступает только футболу, но опережает баскетбол и волейбол. Приведу пример: в мае 2017 года финал гандбольной Лиги чемпионов пройдет в Кельне на 27-тысячной арене. В январе билеты на решающие матчи будет уже не достать. На своих домашних играх "Кельн" также собирает полные трибуны. Тогда как домашний стадион "Ростова" вмещает всего 15 тысяч зрителей, а аншлаги случаются не так часто.

Если вы слышали выступление Сергея Шишкарева на госсовете, то он сказал, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро по кассовым сборам гандбол был вторым после футбола. И это притом что сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале. Но это не помешало гандболу показать такую посещаемость. Притом что билеты там были достаточно дорогие.