Жан Тодт: "Очень рад возвращению Франции в "Формулу-1"

Президент ФИА Жан Тодт выразил радость по поводу возвращения "Гран-при Франции" в календарь "Формулы-1". Этап на автодроме Поль Рикар будет проводиться с 2018 года.

– Мы очень довольны, что Франция возвращается, – цитирует F1i Тодта. – Сама идея автоспорта родилась в нашей стране в 1906 году, когда были проведены первые соревнования во Франции. Гонки в этой стране – часть общего наследия автоспорта, и ФИА важно сохранение там этапа. После десятилетней паузы Франция возвращается, и это хорошая новость для всех. Признаюсь, что очень этому рад, хотя должен соблюдать нейтральность как президент ФИА.