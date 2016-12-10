10:42 | ФОРМУЛА-1

Жан Тодт: "Очень рад возвращению Франции в "Формулу-1"

0
0
0

Президент ФИА Жан Тодт выразил радость по поводу возвращения "Гран-при Франции" в календарь "Формулы-1". Этап на автодроме Поль Рикар будет проводиться с 2018 года.

– Мы очень довольны, что Франция возвращается, – цитирует F1i Тодта. – Сама идея автоспорта родилась в нашей стране в 1906 году, когда были проведены первые соревнования во Франции. Гонки в этой стране – часть общего наследия автоспорта, и ФИА важно сохранение там этапа. После десятилетней паузы Франция возвращается, и это хорошая новость для всех. Признаюсь, что очень этому рад, хотя должен соблюдать нейтральность как президент ФИА.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ