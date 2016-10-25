Жак Вильнев: "Результаты Квята говорили о том, что он не останется в "Формуле-1"

Бывший чемпион мира в "Формуле-1" Жак Вильнев считает, что Даниил Квят не доказал в этом сезоне, что достоин места в "Торо Россо" на следующий год. Напомним, 22 октября итальянская команда объявила о продлении контракта с россиянином.

– Это удивительно, потому что все его результаты говорили о том, что он не останется в "Формуле-1", – цитирует Motorsport Вильнева. – Но, видимо, они смотрят, как он работает, и это для команды многообещающе, я думаю. Квят не показал никаких улучшений с момента возвращения в "Торо Россо". Он не соответствовал уровню Сайнса. А "Торо Россо" – не та команда, которая удерживает пилотов. Так что должна быть причина для сохранения Квята. Возможно, его работа позволяет развивать машину. Мы не знаем.