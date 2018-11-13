Жак Вильнев: "Окон совершает ошибки, но никогда не признает их"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что пилот "Форс Индии" Эстебан Окон допустил грубую ошибку в гонке "Гран-при Бразилии". Француз столкнулся с лидировавшим в гонке Максом Ферстаппеном, уступая круг голландцу и пытаясь его обогнать.

– Окон ошибся, – цитирует F1i Вильнева. – Он совершил глупый поступок. Все это видели. Но он даже не извинился по радио. Когда мы совершаем ошибку, должны найти в себе силы сказать всем, что были неправы. Но он никогда не бывает виноватым. Он не учится на своих ошибках. В последних двух сезонах он часто участвует в инцидентах, регулярно ошибается, но не признает ошибок. Зачем было мешать лидеру и рисковать таким безрассудным маневром?