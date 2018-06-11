Жак Вильнев: "Ферстаппен показал нехватку уважения и образованности"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал поведение пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена в Канаде. Голландец выразил недовольство тем, что журналисты снова стали спрашивать его об ошибках в начале сезона.

– У журналистов есть все основания задавать этот вопрос, – цитирует Le Journal de Montréal Вильнева. – Их роль – сообщать факты, даже если Ферстаппен сто раз отвечал на этот вопрос. В "Формуле-1" есть сотни журналистов, но не все они посещают каждую гонку. Обязанность пилота – отвечать, если вопрос обоснован. Ферстаппен не имел права обижаться и реагировать таким образом. Нужно осознавать свои ошибки, чтобы прогрессировать, а он их не осознает. Он показал нехватку уважения и образованности. В чем-то он еще ребенок. Его вытащили из колыбели и посадили в карт. Вероятно, поэтому он не на уровне Риккьярдо и выглядит очень плохо. "Ред Булл" считает его будущим Сенной, который должен превосходить своего партнера по команде. Пока же все наоборот. Он переоценен.