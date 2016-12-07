За расторжение контакта с "Маклареном" Алонсо должен выплатить 30 миллионов евро

Пилоту "Макларена" Фернандо Алонсо расторжение контракта с командой может обойтись испанцу примерно в 30 миллионов евро, сообщает Autosport. Такое развитие событий возможно в связи с тем, что испанец, по слухам, имеет предложение о переходе в "Мерседес", который ранее покинул новый чемпион мира Нико Росберг.

В это же время испанские СМИ сообщили, что после совета директоров "Мерседеса" Алонсо был утвержден в качестве приоритетного выбора на замену ушедшему немцу.