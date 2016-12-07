За расторжение контакта с "Маклареном" Алонсо должен выплатить 30 миллионов евро

Пилоту "Макларена" Фернандо Алонсо расторжение контракта с командой может обойтись испанцу примерно в 30 миллионов евро, сообщает Autosport. Такое развитие событий возможно в связи с тем, что испанец, по слухам, имеет предложение о переходе в "Мерседес", который ранее покинул новый чемпион мира Нико Росберг.
В это же время испанские СМИ сообщили, что после совета директоров "Мерседеса" Алонсо был утвержден в качестве приоритетного выбора на замену ушедшему немцу.
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http://autosport.com.ru/f1/38762-razryv-kontrakta-s-mclaren-oboydyotsya-alonso-v-30-mln-evro