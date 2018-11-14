Йос Ферстаппен: "Макса лишили справедливой победы, после чего Окон отказался извиниться"

Бывший пилот "Формулы-1" Йос Ферстаппен выступил в защиту своего сына Макса Ферстаппена, который устроил перепалку с Эстебаном Оконом после "Гран-при Бразилии". Голландец был возмущен тем, что француз лишил его победы, когда столкнулся с ним, попытавшись вернуться в один круг с лидером.

– Возможно, Макс поступил не совсем правильно, но я его могу понять полностью, – цитирует De Telegraaf Ферстаппена-старшего. – Его лишили справедливой победы, после чего Окон отказался извиниться, поступив глупо и ухмыляясь при этом. Честно говоря, случись такое между двумя футболистами, никто и не придал бы этому значения.

Напомним, что 17 лет назад в Бразилии сам Йос Ферстаппен в роли кругового столкнулся с лидировавшим в гонке Хуаном Пабло Монтойей.