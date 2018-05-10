13:56 | Формула-1

"Уильямс" после 12 лет работы покинул главный конструктор

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Главный конструктор команды "Формулы-1" "Уильямс" Эд Вуд покинул занимаемый пост после 12 лет работы, сообщает Motor Sport Magazine. В британской конюшне отметили, что сотрудник принял такое решение по личным причинам, не став раскрывать подробности ухода специалиста.

Ожидается, что место Вуда в "Уильямс", за который выступает Сергей Сироткин, может занять экс-технический директор "Макларена" Тим Госс. Он был отправлен в отставку руководством команды в апреле этого года.

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