"Уильямс" хочет переманить Лоу из "Мерседеса"

Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу может покинуть команду. Как сообщает Motorsport, в следующем сезоне специалист с большой долей вероятности переберется в "Уильямс". Эта команда пытается переманить Лоу, чтобы опередить в переговорах "Мерседес", который предлагает специалисту новый контракт. Нынешнее соглашение Лоу с командой рассчитано до конца 2017 года.

Отметим, что в "Уильямсе" видят в Лоу замену Пэту Симондсу, который в конце 2017 года завершит карьеру в "Формуле-1". Но "Уильямс" хочет позвать Лоу еще до этого шага Симондса.